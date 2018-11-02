В России хотят узаконить «диванные войска». Парламентарии готовят закон о «кибердружинах»

Партия «Единая Россия» хочет законодательно закрепить статус людей, которые хотят помогать правоохранительным органам искать запрещенную информацию в Интернете. Парламентарии уверены, что стране нужны «кибердружины», которые смогут работать в качестве общественных организаций, пишет 2 ноября «Медуза» со ссылкой на РИА Новости.

Авторы проекта настаивают, что не ставят своей целью ограничить свободу слова в Сети.

Общественная организация, которая захочет заниматься поиском правонарушений в Интернете, должна будет уведомить о своей работе Роскомнадзор. В «кибердружины» можно будет вступить только с 18 лет.

В законопроекте указывается, что результаты их работы смогут использовать прокуратура, полиция и чиновники.

Законопроект отправится на рассмотрение Госдумы после того, как он получит поддержку координационного совета фракции «Единая Россия» и профильных ведомств.

Напомним, что попытки создать общественные организации для борьбы с запрещенным контентом предпринимались в России и ранее. Так, в 2012 году Лига безопасного Интернета основала «кибердружины» для противодействия распространению детской порнографии и борьбы с информационным воздействием. В 2016 году Лига безопасного Интернета и Первый казачий университет заключили соглашение о казачьих дружинах в Интернете.