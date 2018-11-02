Страховщики не доверяют Роскосмосу. Госкорпорации пришлось доплатить 23 миллиона, чтобы застраховать спутник «Глонасс-М»

Роскосмос доплатит 23 миллиона рублей страховщикам перед запуском спутника «Глонасс» 3 ноября. Увеличение суммы взноса связано с падением ракеты «Союз».

Страховать спутник будут «Ингосстрах» и «Согаз». Полная стоимость страховки – 201,1 миллиона рублей, тогда как на предыдущем конкурсе по страхованию запуска максимальная цена контракта составляла 178,1 миллиона рублей. Тогда ни одна компания на конкурс не заявилась, сообщает 2 ноября газета Znak со ссылкой на ТАСС.

Запуск космического аппарата «Глонасс-М» № 57, ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» намечен на субботу, 3 ноября.

Проблемы со страхованием спутника появились после падения ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10», который должен был доставить американского и российского космонавтов на Международную космическую станцию. Вместе с ними на МКС 11 октября летел груз.

На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле. Следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. 31 октября представитель госкорпорации заявил, что корабль рухнул из-за нештатной работы датчика разделения ступеней. Это, в свою очередь, было вызвано ошибкой при сборке на Байконуре.