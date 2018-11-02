Петербургские депутаты хотят ввести понятие «водный мотоцикл», чтобы запретить гидроциклистам обливать прохожих

Петербургские парламентарии хотят ввести в федеральном законодательстве понятие «водный мотоцикл», чтобы подчинить владельцев аквабайков определенным нормам и правилам. Депутаты поддержали предложение на заседании комитета по законодательству 2 ноября.

Как сказано в пояснительной записке к документу, уровень благосостояния населения повысился, многие горожане покупают аквабайки, однако такое понятие в нормативных актах представлено хаотично. На данный момент гидроциклы передвигаются по воде по правилам маломерных судов. В законопроекте также прописаны: необходимость сдавать в аренду гидроциклы только по договору, поддержание аквабайка в нормальном техническом состоянии, а также другие права и обязанности для владельцев и арендаторов.

Как заявил на заседании комитета заместитель директора Агентства внешнего транспорта Дмитрий Куклин, каждый год в Петербурге погибают люди на гидроциклах. Виной тому, по его словам, невозможность отрегулировать правила их передвижения.

«Мы просили поставить в акватории Невы знак «движение гидроциклов» запрещено, но нам сказали, что могут поставить только знак, касающийся маломерных судов», – рассказал представитель Агентства. Также чиновник сообщил, что новый термин необходим и потому, что гидроциклисты постоянно хулиганят: окатывают водой проходящих по набережной людей.

Депутаты согласились с таким подходом, однако председатель комитета по законодательству Денис Четырбок заметил, что зачастую таким образом парни знакомятся с девушками.

Предполагается, что документ вынесут на заседание Законодательного собрания, после чего отправят на рассмотрение в Государственную думу.