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Общество
02.11.2018 11:17
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Telegram не удалось обжаловать штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования

Московский городской суд оставил жалобу компании Павла Дурова на штраф в 800 тысяч рублей без удовлетворения, так как мессенджер не смог доказать невозможность передачи ключей шифрования.

«Представителю Telegram Messenger LLP Дмитрию Динзе отказано в удовлетворении жалобы на вступившие в законную силу постановление мирового судьи судебного участка №383 Мещанского района города Москвы от 16 октября 2017 года и решение судьи Мещанского суда от 12 декабря 2017 года», – цитирует 2 ноября пресс-службу столичного суда издание «Ведомости».

Telegram не смог в ходе заседания доказать, что у компании не было технической возможности передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. «Факт совершения правонарушения и виновность Telegram Messenger Limited Liability Partnership <...> подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают», – резюмируется в вердикте суда.

Представитель мессенджера, в свою очередь, настаивал, что требования ФСБ якобы были незаконны, так как передача ключей шифрования — это нарушение тайны переписки. Кроме того, Telegram считает, что суд первой инстанции нарушил территориальную подсудность, поскольку местом совершения правонарушения должно считаться местонахождение компании, которая зарегистрирована в Лондоне. 

В конце октября Telegram не удалось в Мосгорсуде обжаловать кассационную жалобу на блокировку Роскомнадзора. «Сомнений в законности не вызывает», – сказано в итоговом решении. В мае тот же самый столичный суд также отклонил апелляционную жалобу 36 административных истцов, которые добивались признания незаконными действий Федеральной службы безопасности по истребованию ключей шифрования.

Летом 2017 года создатель мессенджера Павел Дуров добровольно внес Telegram в реестр организаторов распространения информации, тем самым дав ФСБ право требовать ключи шифрования для доступа к переписке, однако в передаче ключей отказал. Суд встал на сторону силовиков и оштрафовал бизнесмена на 800 тысяч рублей за отказ. В марте 2018 года активно подключился Роскомнадзор, выдвинув компании Дурова ультиматум, а с середины апреля начал массовую блокировку IP-адресов. В России резко вырос спрос на услуги VPN и proxy, к середине мая потребность в них постепенно отпала. Доступ к Telegram в основном возможен и без обхода блокировки.

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