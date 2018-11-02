«Алмаз – Антей» досрочно завершил поставки С-400 «Триумф» в рамках ГОЗ-2018

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» досрочно исполнило обязательства в рамках государственного оборонного заказа на 2018 год в части поставок Минобороны России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».

Торжественная церемония передачи очередного, заключительного в текущем году полка «четырехсотки» прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям Министерства обороны Российской Федерации выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. Приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

ЗРС С-400 «Триумф» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. По итогам производственной деятельности в 2017 году холдинг впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженедельника «Defense News». Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"