За секс с восьмиклассницей петербуржец сел на семь лет. Судьбу отягчила любовь к интимным фото школьниц

Семь лет за совращение восьмиклассницы получил житель Петербурга. Он также должен заплатить полмиллиона той, которую шантажировал интимными фотографиями.

Как сообщила 2 ноября пресс-служба судов города, Выборгский районный суд слушал дело Александра Исправникова в особом порядке. Несмотря на это, а также признание вины, молодой человек получил длительный срок — 7 лет в колонии общего режима — за свое не укладывающееся в рамки закона общение со школьницей.

Ранее «Фонтанка» рассказывала: юношу, которому на тот момент исполнилось 23 года, задержали в начале мая 2018-го. Этому предшествовало заявление в полицию матери восьмиклассницы из поселка Большая Ижора Ломоносовского района. Женщина рассказала, что ее дочь раньше времени вступила во взрослую жизнь, и якобы не вполне добровольно. В ходе следствия выяснилось: общаясь с 14-летней, ее старший друг вынудил девушку сделать фото в обнаженном виде. А потом потребовал денег, угрожая распространить эти снимки по Сети. Финансов у школьницы не было, поэтому расчет произошел другим способом. На квартире у Финляндского вокзала, где обитал злодей. Впоследствии ему предъявили три статьи — о развратных действиях, о понуждении к сексу и о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как отмечало наше издание, к моменту задержания Исправников уже имел приговор за похожее преступление, но тогда он получил 5 лет условно. В тот раз жертвой стала 14-летняя жительница Гатчины, у которой молодой человек через соцсеть «ВКонтакте» выманил сначала обнаженные снимки, а потом 20 тысяч рублей. Учитывая это, судья и вынес на этот раз суровый приговор.