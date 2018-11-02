Setl Group выплатил 4-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

Setl Group

1 ноября 2018 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 4-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.

Общая сумма выплат держателям облигаций составила 120,9 млн руб. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 9,7% годовых.

Напомним, 2 ноября 2017г. Setl Group разместил по открытой подписке 5 млн облигаций серии 001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-36160-R-001P от 26.10.2017г.) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. 27 декабря 2017 г. биржевые облигации ООО «Сэтл Групп» включены в ломбардный список ЦБ РФ.

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