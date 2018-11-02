«Аквилон Инвест» награжден золотым знаком «Надежный застройщик РФ 2018»

фото предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» стал четырехкратным обладателем одной из самых престижных общественных наград в сфере долевого строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России». Компания была удостоена почетной награды в 2015, 2016 и 2017 годах, и вновь подтвердила свою репутацию в 2018-ом.

Золотой знак «Надежный застройщик России» учрежден Фондом развития механизмов гражданского контроля. Чтобы выявить победителя, специалисты Фонда проверяют строительные компании и строящиеся многоквартирные объекты на всей территории России, собирают юридическую и фактическую информацию о проектах, под видом «тайного покупателя» обращаются в отделы продаж и проверяют, соответствует ли работа застройщика законодательству. По согласованию с контролирующими органами субъектов РФ награда присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют высокие показатели надежности, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей.

«Аквилон Инвест» удостоился сразу двух наград – «Надежный застройщик России» по Санкт-Петербургу и по Архангельской области. ⠀

«Это знаковая награда и для нас, и для наших клиентов. Для нас – как планка качества, которую мы ежедневно стремимся поднимать, дополнительная независимая оценка наших объектов. Для клиентов – как ориентир, который поможет избежать сомнительных сделок и вложить деньги в надежный проект. По Архангельской области знаком «Надежного застройщика» награждены три компании, по Санкт-Петербургу – 14, и для нас очень ценно быть в числе обладателей премии», – отметил Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест».

фото предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Напомним, в этом году строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отмечает 15-летие работы на рынке. За это время компания построила более 70 объектов различного назначения общей площадью 600 тысяч кв. м. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок.

На сегодняшний день компания представлена в четырех городах: Санкт-Петербурге, Архангельске, Северодвинске и Москве. В портфеле холдинга – около 600 тысяч кв.м. строящейся недвижимости, земельный банк превышает 800 тысяч кв.м. Компания занимает лидирующие позиции по объемам строительства в Архангельской области и входит в ТОП-30 крупнейших девелоперов России.

Подробнее о холдинге и объектах: https://www.akvilon-invest.ru/