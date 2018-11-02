Очевидец: вниз по течению Фонтанки плывёт огромное масляное пятно

Огромное масляное пятно замечено на поверхности петербургской Фонтанки утром 2 ноября.

Как сообщил нашему изданию читатель, переливающуюся плёнку он увидел на Фонтанке в районе моста Ломоносова. Судя по фото, нефтепродукты разлились по всей ширине водной артерии. Издание отправило запрос в департамент Росприроднадзора по СЗФО.

Река Фонтанка – протока дельты Невы. Ее длина – 7,6 километра, а ширина местами достигает 70 метров. Фонтанка впадает в Большую Неву к северу от Гутуевского острова.