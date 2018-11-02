В Выборгском районе семиклассник украл из-под носа спящего соседа телефоны и машину. Чтобы не будить хозяина, вор снял обувь на улице

Полиция Выборгского района Ленобласти по горячим следам задержала угонщика, что под покровом ночи 1 ноября пробрался в чужую квартиру и стащил ключи от автомобиля из кармана куртки. А заодно собрал все мобильники. Преступником оказался семиклассник.

В посёлке Первомайский, в доме на улице Ленина, мирно и в разных комнатах спали 30-летние супруги, когда в их квартиру проник неизвестный. Около 5 утра он влез через окно. В темноте воришка сумел отыскать три смартфона и ключи от «Соляриса», что лежали в кармане куртки хозяина дома.

Владелец машины, к слову, проснулся, только когда услышал шум за окном. Гудела заведённая машина, но из-за плохого зрения мужчина не смог понять, что двигатель работает у его «ласточки». Он начал искать телефон рядом с собой, но не нашёл его. Так пришло осознание того, что квартиру кто-то обнёс. Пока вся семья занималась поисками смартфонов, «Солярис» уехал.

Вскоре по звонку приехали оперативники, которые взяли на месте происшествия все улики, которые могут указывать на преступника. Было возбуждено дело о краже. Ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Вскоре по подозрению был задержан семиклассник, сын соседки. Мальчика быстро вычислили, так как он уже состоит на учёте в ПДН за аналогичное. 14-летний «герой» признался, что хотел покататься, затем и забрался в чужой дом. А телефоны прихватил, чтобы потом продать. К краже подросток приготовился заранее. Его бесшумность объясняется тем, что, прежде чем залезть в окно, он снял обувь. Покатался школьник, к слову, весьма продуктивно: «Солярис» нашли в разбитом состоянии.