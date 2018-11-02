На финской границе готовятся к пробкам на ноябрьских праздниках

В предстоящие выходные ожидается рост пассажиропотока на российско-финляндской границе. Об этом 2 ноября сообщает пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии.

Движение на пунктах пропуска будет оживлённым в связи с ноябрьскими праздниками и школьными осенними каникулами. Интенсивность автомобильного потока в направлении Финляндии достигнет пика утром в субботу, 6 ноября, обратно россияне будут возвращаться в воскресенье вечером и в понедельник.

Пограничники напоминают, что из-за возможных пробок к пунктам пропуска следует приезжать с достаточным запасом времени.

В прошлом году в период с 4 по 6 ноября в Финляндию съездили 80 тысяч россиян.