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Авто
02.11.2018 10:06
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Лежавший на Лиговском мужчина погиб под колесами внедорожника. А на Комсомола пешехода насмерть сбили на переходе

Двух мужчин насмерть сбили автомобили утром 2 ноября в Петербурге. Один из них находился в зоне регулируемого пешеходного перехода, а второй по неизвестным причинам лежал на проезжей части к моменту наезда. 

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, первое дорожно-транспортное происшествие произошло в 7 утра у дома №12 по улице Комсомола. Автомобиль Renault Symbol под управлением 58-летнего водителя в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на местного жителя 78 лет. Пострадавший получил смертельные травмы.  

 

А в 7.15 недалеко от ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, 30, мужчина 50 лет на Land Rover наехал на человека, лежавшего на проезжей части, вне зоны пешеходного перехода. Неизвестный, которому, судя по всему, нет еще и 30, погиб. Почему он лежал на проезжей части, и как долго, неизвестно. В соцсетях очевидцы пишут о том, что тело до сих пор находится на дороге.

Фото: читательница "Фонтанки" Елена

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