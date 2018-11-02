Причиной оцепления «Макдоналдса» на Большой Морской стали угрозы лысого мужчины с дёргающимся ртом

Стало известно, кто спровоцировал эвакуацию «Макдональдса» в полдень 1 ноября. Обед петербуржцам испортил мужчина с нервным тиком.

По данным «Фонтанки» 31-летний посетитель ресторана быстрого питания около 11 утра в четверг подошёл к одному из сотрудников зала, после чего последовал весьма драматичный монолог. Странный собеседник рассказал, что «сам он из Карелии, не любит русских и хочет уйти в горы». Также неизвестный сообщил, что «предал Россию и что у него полный чемодан взрывчатки». После этих слов он вышел на улицу и побрёл в сторону Невского проспекта.

Из особых примет мужчины работник «Макдоналдса» назвал невысокий рост, лысину и дёргающиеся уголки губ. При себе посетитель имел зелёный чемодан, который вскоре и стал причиной оцепления на Большой Морской. Мужчина бросил его на улице вместе с ноутбуком, мобильным телефоном, паспортом (на имя русского человека, отметим) и остальными личными вещами. Анонсированой взрывчатки в чемодане не было.