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В США эмигрантку из СССР признали виновной в незаконном экспорте в Россию компонентов для приборов ночного видения

Американка Ирина Морговская признана виновной в экспорте компонентов для приборов ночного видения в Россию, что угрожало нацбезопасности США. Для ее мужа обвинение требует более 15 лет, пишет 2 ноября РБК.

Суд Северного округа штата Калифорния приговорил 66-летнюю Ирину Морговскую к полутора годам тюрьмы за участие в «заговоре» с целью незаконных поставок, главным образом в Россию, компонентов для приборов ночного видения. Приговор ее мужу — основному фигуранту дела, 69-летнему Науму Морговскому, обвиняемому помимо того в мошенничестве и отмывании денег, будет вынесен 13 ноября, указано в судебных документах.

Власти США задержали семейную пару выходцев из СССР в 2016 году. Расследованием занимались агенты ФБР. В общей сложности Морговские экспортировали из США сотни компонентов для приборов ночного видения на сумму более двух миллионов долларов, говорится в материалах дела.

Переправленные в Россию в результате деятельности Морговских технологии попали к российским силовикам, утверждает обвинение. Это угрожало национальной безопасности США, подчеркивается в материалах следствия.

В частности, весной 2015 года поставляемые Морговскими компоненты использовались для производства прицелов ночного видения (Infratech 404 и Infratech 406), которые тестировались в ходе тактических учений в Дагестане, утверждает обвинение. Прицелы были установлены на пулемет «Печенег» и автомат AK-74 бойцов войсковой части 3179.

Как утверждает обвинение, Ирина и Наум Морговские закупали оборудование ночного видения через зарегистрированные в США фирмы, а затем переправляли эту продукцию за рубеж. В Россию она попадала или напрямую, или через европейские страны. При этом супруги не имели лицензии, необходимой для реализуемых ими поставок.

В июне 2018 года Морговский и его супруга признали, что с апреля 2012 года по 25 августа 2016 года действительно занимались незаконными поставками в Москву компонентов для приборов ночного видения.

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