В деле серийного насильника, пристававшего к школьницам в Невском районе, появилось еще три эпизода

Серийного насильника из Невского района Петербурга узнали ещё три жертвы. В деле появились новые эпизоды. Как выяснилось, всего за один октябрьский день он успел поприставать к четырем девочкам. Все нападения происходили в парадных домов, где жили школьницы.

Так, 19 октября, около половины четвёртого вечера, мужчина 30 лет посетил парадную дома 36/5 по улице Тельмана. Там он устроил урок секспросвета для девочки 11 лет. Вскоре его заметили уже на соседней улице Крыленко. Точно так же, в парадной, злоумышленник покусился на ровесницу предыдущей жертвы. Но и на этом любитель подростков не остановился. Прогулявшись по Дальневосточному проспекту, он зашёл в парадную дома 6/1, где зажал в углу 14-летнюю школьницу. По данным фактам возбуждено три уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, что ранее «Фонтанке» стало известно об эпизоде на Искровском проспекте, где потерпевшей стала девочка 14 лет. Стоит отметить, у полиции изначально были предположения, что это не единственная пострадавшая от рук 30-летнего. Было заявлено о похожих эпизодах в Невском и Красногвардейских районах.