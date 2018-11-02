В Уфе обыскали дома подозреваемых в изнасиловании коллеги экс-полицейских

В Уфе следователи провели обыски на работе и дома у бывших начальников отделов регионального управления МВД, которых подозревают в групповом изнасиловании. Об этом сообщает телеканал «БСТ» 2 ноября.

Трое подозреваемых — 34-летний начальник отдела по вопросам миграции и 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району — были задержаны 31 октября.

Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук, по версии следствия, участвовали в изнасиловании 23-летней дознавателя ОМВД Уфимского района в ночь на 30 октября. Сотрудница является дочерью высокопоставленного силовика.

Из полиции их накануне уволил министр внутренних дел Башкирии Роман Деев.

Обвинение экс-полицейским еще не предъявлено, мера пресечения не избрана.