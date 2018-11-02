«Наш ответ санкциям». Украина арестовала в Мариуполе судно, которое шло из России в Бельгию

Судно с тремя тысячами тонн продукции Алчевского металлургического комбината, который находится на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, арестовали в порту Мариуполя. Об этом в Facebook накануне сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Наш ответ санкциям. В порту Мариуполя лежит свыше трех тысяч тонн продукции. Ее везли под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — заявил генпрокурор.

По его словам, причастных к случившемуся привлекут к уголовной ответственности за финансирование терроризма. Наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По данным портала Marine Traffic, отслеживающего передвижения кораблей, в Мариуполе находится сухогруз Comet, следующий под флагом Либерии. Этот корабль следовал в Антверпен, согласно информации еще одного портала, Vessel Finder. В порт Мариуполя он зашел 28 октября. До этого, по данным сайта, корабль зашел в порт в краснодарском городе Темрюк.

В четверг, 1 ноября, глава российского правительства Дмитрий Медведев ввел санкции против 322 украинских физических и 68 юридических лиц. Под ограничения — заморозка безналичных средств и имущества на территории России, запрет на вывод денег из страны — попал и Луценко.