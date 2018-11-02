Россия снова стала аутсайдером в рейтинге свободы Интернета. Ее обогнали Гамбия и Таиланд

В составленном специалистами организации Freedom House рейтинге свободы интернета Россия заняла 53 место. Всего исследователи проанализировали ситуацию в 65 странах мира, пишет 2 ноября РБК.

Как указывается в исследовании, наиболее свободной эксперты признали ситуацию с интернетом в Эстонии, Исландии, Канаде, Германии и Австралии. Сразу за пятеркой лучших в рейтинге — США и Великобритания.

Россия, как и в прошлом году, осталась в аутсайдерах — по шкале «свободен», «частично свободен» и «не свободен» интернет здесь, по мнению Freedom House, относится к третьей, последней категории. Позади Россию в списке, согласно анализу, оставили такие страны, как Ливия, Руанда, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Судан, и Венесуэла.

По сравнению с 2017 годом в антирейтинге свободы интернета Россия набрала один балл (в 2018 году эксперты присудили ей 67 баллов). В итоге ее обогнали Гамбия (55) и Таиланд (65), которые в прошлом году занимали более низкие позиции.

Наиболее злостным нарушителем свободы интернета в 2018 году специалисты Freedom House признали Китай (в антирейтинге у него 87 баллов). Предпоследнюю строчку, согласно исследованию, с 85-ю баллами занял Иран.

При составлении рейтинга, как указывается в материалах организации, исследователи принимали во внимание такие случаи, как блокировка в стране социальных медиа или коммуникационных платформ, блокировка политического, социального или религиозного контента, преднамеренное нарушение работы сети, наличие проправительственных комментаторов, принятие в стране новых законов или директив относительно повышения уровня цензуры и законы, направленные на ограничение анонимности. Также экспертов Freedom House интересовали случаи арестов или продолжительного содержания в заключении блогеров или других пользователей сети за публикацию политического или социального контента и их убийства.