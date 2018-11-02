Выходные в Финляндии 3 - 4 ноября: Хэллоуин, Кекри и джаз

В уик-энд музеи Хельсинки ждут русскоязычных, а зоопарк, крепость Суоменлинна и бывшая скотобойня - желающих отпраздновать Хэллоуин и Кекри. Среди столичных выставок есть даже геймерская и эротическая. В Тампере развернулся фестиваль джаза.

Mari Lehtonen, Helsinki Zoo

В субботу в Финляндии будет дождливо, на юге столбик термометра поднимется до восьми градусов выше нуля. В воскресенье станет прохладнее на пару градусов, зато осадков не ожидается.

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Хельсинки. В первую субботу месяца в Киасме традиционно состоится экскурсия на русском языке по текущим выставкам музея. Сейчас там представлены работы художников стран Балтийского моря и экспозиция Энн Вероники Янссенс, активно использующей в своем творчестве взаимодействие света с жидкостями, водяным паром, отражающими поверхностями и окружающим пространством. Начало в 16:00, оплачивается только входной билет. 3 и 4 ноября в театре Киасма пройдёт выступление Мари-Каролин Хоминаль и Маркуса Ёрна, являющееся частью фестиваля современного танца Moving in November.

В рамках фестиваля CulturaFest 3 и 4 ноября по семи музеям Хельсинки и Вантаа будут организованы игровые маршруты для всей семьи.

В новом столичном музее Amos Rex, начавшем свою работу c интерактивных световых проекций японских художников TeamLab под названием Massless, в эти выходные пройдут экскурсии на русском языке. В субботу тур начнется в 14:30, в воскресенье – в 13:00. Оплачивается только входной билет.

В культурном центре "Кабельный завод" со 2 по 4 ноября будет проходить старейшая и крупнейшая в Финляндии выставка, посвященная сексу и эротике, Sexhibition.

В выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд разместятся сразу три выставки. Игроманов соберет GameXpo, где пройдут конкурс косплея и турниры по различным компьютерным играм. Поклонники активного отдыха встретятся на GoExpo, где узнают о новинках для зимних видов спорта. Любителей шопинга ждут на OutletExpo, где им будет предложен по специальным ценам широкий ассортимент товаров – от косметики и украшений до одежды и предметов интерьера.

В арт-центре "Теурастамо" 2 и 3 ноября будут праздновать Хэллоуин. Посетителям бывшей скотобойни предложат тематические квесты, карнавал, костер и различные угощения.

В столичном зоопарке Коркеасаари в эти выходные с 10 до 16 часов тоже будут отмечать Хэллоуин. Посетителям предложат побороть свои страхи, посмотрев в глаза змее и подержав в руках таракана. Также можно будет понаблюдать за кормлением животных: представителей семейства кошачьих, кенгуру, верблюдов и кабанов.

На территории крепости Суоменлинна 3 ноября отметят старинный праздник Кекри в честь языческого бога урожая и покровителя скота. Гостей ждут костюмированное шоу, выступления музыкантов, бесплатная экскурсия по пивоварне Suomenlinnan Panimo. Завершится вечер сожжением соломенного козла.

В Лахти в эти выходные пройдет выставка рукоделия. В Выставочном центре (Salpausselänkatu, 7) будут представлены изделия из керамики, дерева, одежда, вязаные изделия, украшения. Посетителей ждут с 10 до 17 часов в субботу и до 16 в воскресенье. Билет для взрослых стоит 12 евро.

В Котке 3 и 4 ноября состоится Большая ярмарка Кюми (Mussalontie, 280). С 9 до 18 часов в субботу и с 10 до 17 часов в воскресенье там можно будет приобрести продукты местного производства и изделия ручной работы.

В Морском центре Велламо в Котке 4 ноября устроят экскурсию на русском языке. Начало в 13 часов, оплачивается только входной билет.

Тампере в этот уик-энд уже в 37-й раз примет фестиваль джаза. В этом году меломанов ждут 10 концертов на трех площадках (Klubi, Pakkahuone, Telakka) и 25 музыкальных коллективов. В субботу выступят хэдлайнеры фестиваля ¿Que Vola? и Timo Lassy & Ricky-Tick Big Band Brass, а финальный воскресный концерт будет бесплатным.

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Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"