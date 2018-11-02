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Финляндия
02.11.2018 09:44
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Выходные в Финляндии 3 - 4 ноября: Хэллоуин, Кекри и джаз

В уик-энд музеи Хельсинки ждут русскоязычных, а зоопарк, крепость Суоменлинна и бывшая скотобойня - желающих отпраздновать Хэллоуин и Кекри. Среди столичных выставок есть даже геймерская и эротическая. В Тампере развернулся фестиваль джаза.

Выходные в Финляндии 3 - 4 ноября: Хэллоуин, Кекри и джаз

Mari Lehtonen, Helsinki Zoo

В субботу в Финляндии будет дождливо, на юге столбик термометра поднимется до восьми градусов выше нуля. В воскресенье станет прохладнее на пару градусов, зато осадков не ожидается.

3 ноября в Финляндии отмечают День всех святых, режим работы магазинов и общественного транспорта может быть изменён.

Хельсинки. В первую субботу месяца в Киасме традиционно состоится экскурсия на русском языке по текущим выставкам музея. Сейчас там представлены работы художников стран Балтийского моря и экспозиция Энн Вероники Янссенс, активно использующей в своем творчестве взаимодействие света с жидкостями, водяным паром, отражающими поверхностями и окружающим пространством. Начало в 16:00, оплачивается только входной билет. 3 и 4 ноября в театре Киасма пройдёт выступление Мари-Каролин Хоминаль и Маркуса Ёрна, являющееся частью фестиваля современного танца Moving in November.

В рамках фестиваля CulturaFest 3 и 4 ноября по семи музеям Хельсинки и Вантаа будут организованы игровые маршруты для всей семьи.

В новом столичном музее Amos Rex, начавшем свою работу c интерактивных световых проекций японских художников TeamLab под названием Massless, в эти выходные пройдут экскурсии на русском языке. В субботу тур начнется в 14:30, в воскресенье – в 13:00. Оплачивается только входной билет.

В культурном центре "Кабельный завод" со 2 по 4 ноября будет проходить старейшая и крупнейшая в Финляндии выставка, посвященная сексу и эротике, Sexhibition

В выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд разместятся сразу три выставки. Игроманов соберет GameXpo, где пройдут конкурс косплея и турниры по различным компьютерным играм. Поклонники активного отдыха встретятся на GoExpo, где узнают о новинках для зимних видов спорта. Любителей шопинга ждут на OutletExpo, где им будет предложен по специальным ценам широкий ассортимент товаров – от косметики и украшений до одежды и предметов интерьера.

В арт-центре "Теурастамо" 2 и 3 ноября будут праздновать Хэллоуин. Посетителям бывшей скотобойни предложат тематические квесты, карнавал, костер и различные угощения.

В столичном зоопарке Коркеасаари в эти выходные с 10 до 16 часов тоже будут отмечать Хэллоуин. Посетителям предложат побороть свои страхи, посмотрев в глаза змее и подержав в руках таракана. Также можно будет понаблюдать за кормлением животных: представителей семейства кошачьих, кенгуру, верблюдов и кабанов.

На территории крепости Суоменлинна 3 ноября отметят старинный праздник Кекри в честь языческого бога урожая и покровителя скота. Гостей ждут костюмированное шоу, выступления музыкантов, бесплатная экскурсия по пивоварне Suomenlinnan Panimo. Завершится вечер сожжением соломенного козла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How many times have you been in Viaporin Kekri? Let us know below! On October 31st, 2015, a long-lost Finnish tradition of the pagan festival of Kekri was revived on the shores of Suomenlinna Sea Fortress. It received a name of Viaporin Kekri and after its initial success turned into an annual event with 2018 marking the fourth time of it happening. The festival changes and evolves each year bravely trying out new ideas, but staying loyal to its own established traditions. Picture by Cecilia Palombo. #viaporinkekri #viaporinkekri2018 #suomenlinna2018 #suomenlinna #event #festival #kekri #tradition #helsinki #finland #spirits

Публикация от 3rd of November, Suomenlinna (@viaporinkekri)

В Лахти в эти выходные пройдет выставка рукоделия. В Выставочном центре (Salpausselänkatu, 7) будут представлены изделия из керамики, дерева, одежда, вязаные изделия, украшения. Посетителей ждут с 10 до 17 часов в субботу и до 16 в воскресенье. Билет для взрослых стоит 12 евро.

В Котке 3 и 4 ноября состоится Большая ярмарка Кюми (Mussalontie, 280). С 9 до 18 часов в субботу и с 10 до 17 часов в воскресенье там можно будет приобрести продукты местного производства и изделия ручной работы.

В Морском центре Велламо в Котке 4 ноября устроят экскурсию на русском языке. Начало в 13 часов, оплачивается только входной билет.

Тампере в этот уик-энд уже в 37-й раз примет фестиваль джаза. В этом году меломанов ждут 10 концертов на трех площадках (Klubi, Pakkahuone, Telakka) и 25 музыкальных коллективов. В субботу выступят хэдлайнеры фестиваля ¿Que Vola? и Timo Lassy & Ricky-Tick Big Band Brass, а финальный воскресный концерт будет бесплатным.

Соседняя с Финляндией Эстония организует для туристов вкусное развлечение – Неделю ресторанов.

О том, как провести выходные в Петербурге, читайте в гиде "Афиши Plus". 

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"


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