Финляндия отказала в визе эксперту ООН из Карелии Цыкареву. Причина – «угроза безопасности»

Член Экспертного механизма ООН по правам коренных народов мира и глава признанной иностранным агентом «Молодой Карелии» Алексей Цыкарев получил отказ в визе, запрошенной у Финляндии. Не удалось получить шенген и у Эстонии. В качестве причины указана «угроза национальной безопасности».

В России Алексей Цыкарев участвует в консалтинговых проектах международных организаций и университетов в области прав коренных народов и культурного наследия. Про себя говорит: «Занимаюсь общественной деятельностью профессионально». Получает зарплату в возглавляемой организации, в том числе с различных грантов, в частности от министерства национальной политики Карелии, от Совета министров Северных стран, от финских фондов (например, фонд Кастрена выделил грант на создание онлайн-курсов карельского языка). Сотрудничает с организациями малых народов Северных стран, а также с Обществом «Россия – Финляндия».

«Я ничего не нарушал, у меня не было никаких штрафов, о которых бы я был извещён, все эти вещи, которые перечислены в этом пункте – угроза национальной безопасности, общественному порядку, – это не про меня, наоборот, за время своей работы в общественных организациях и ООН старался содействовать укреплению дружбы с Финляндией, связей между двумя странами, поэтому я был шокирован, когда это увидел», – рассказал Цыкарев «Фонтанке», подчёркнув, что имеет «прекрасные отношения с финскими чиновниками, консулами». До этого у него было четыре двухлетних финских визы.

Цыкарев уточнил финским СМИ, что в визе ему было отказано на основании 19-го параграфа второй статьи, которая касается угрозы национальному здравоохранению, но, как утверждает общестенный деятель, инфекционных заболеваний у него нет, а страны с эпидемиями он не посещал.

«Возможно, я попал в какой-то чёрный список [Полиции безопасности Финляндии] SUPO. У меня есть небольшое подозрение, что это их рук дело», – считает правозащитник. По его словам, представители ведомства «искали встреч, но претензий никаких не предъявляли».

При этом он допускает, что причиной могла быть его деятельность, направленная на защиту интересов малых народов.

«Их [SUPO] интересовало, не могла ли моя деятельность нанести какой-то ущерб Финляндии, нет ли аффилированных интересов с какими-то российскими организациями, которые [им] не нравятся», – вспоминает Цыкарев.

На вопрос, а есть ли эти интересы, отвечает с легким смешком: «Нет, конечно. Наша организация («Малая Карелия») была признана иностранным агентом в 2015 году, поэтому говорить, что мы любимчики российского правительства, смешно. Для меня это какой-то абсурд».

Однако разговаривать с финской полицией безопасности у россиянина желания нет: «Если у них есть вопросы правового плана, я совершил какое-то правонарушение, я готов по всей строгости закона ответить. Поскольку таких предложений не было, не о чем разговаривать».

В SUPO ситуацию не комментируют.

Начальник консульского отдела Паси Туоминен из консульской службы министерства иностранных дел заявил «Фонтанке», что «визовое решение выдаётся заявителю и только ему/ей. Министерство не может опровергать или подтверждать информацию третьим лицам». Он также отказался назвать причины, по которым заявитель может быть помещён в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Представитель МИДа подчеркнул, что, согласно Шенгенскому визовому кодексу, решение о выдаче визы принимает страна, куда заявитель намерен ехать, и он всегда может подать жалобу. Также Туоминен уточнил: «Конечно, если пунктом назначения является другая шенгенская страна, ему/ей следует подать заявление, и тогда он/она может получить визу от этого государства».

В 2017 году Финляндия рассмотрела 730 тыс. визовых заявлений от российских граждан, доля отказов обычно составляет примерно 0,2%.

Сам Цыкарев утверждает, что не ожидал такой публичности. Информация в медиа, что независимому эксперту ООН Финляндия отказала в визе, появилась не по его инициативе, а после того, как он не появился на четырёх мероприятиях.

Отсутствие шенгена ставит под угрозу и другие планы: 26 ноября Цыкарев должен был читать лекцию в Университете Хельсинки по правам коренных народов, а в феврале – возглавить миссию Экспертного совета ООН по правам коренных народов в Швецию. Также независимые эксперты по просьбе саамского парламента и с согласия правительства [Финляндии] следят и помогают в формировании нового законопроекта о саамском парламенте.

Цыкарев решил бороться за право получить визу в соответствии с установленными правилами: «От необоснованного объяснения, на основании которого мне было отказано в визе, пострадала репутация моя и коллег-экспертов ООН, и я хочу очистить своё имя. Я буду использовать те методы, которые прописаны в процедуре, и дипломатические каналы».

Отказ финского консульства он получил 16 октября, а через три дня подал прошение изменить решение, указав обоснования. Жалобу правозащитник намерен направить и в эстонское консульство. «Я думаю, они [эстонцы] не виноваты, это решение финнов, раз уж они меня в список внесли, то ни одна шенгенская страна не может обойти это решение», – рассуждает россиянин. В случае отказа общественный деятель готов обратиться в Хельсинкский административный суд через адвокатов. Он также известил коллег в ООН, которые курируют его деятельность как независимого эксперта, верховного комиссара по правам человека и президента Совета по правам человека. У постоянного представителя Финляндии при ООН запросили дополнительную информацию с целью узнать официальную позицию финской стороны.