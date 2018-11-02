В Армении распустили парламент и назначили внеочередные выборы на 9 декабря

Национальное собрание – парламент Армении – сегодня, 1 ноября, не смог избрать премьер-министра страны во втором туре выборов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, 16 октября Никол Пашинян, пришедший к власти на волне массовых протестов в мае 2018 года, ушел в отставку с поста председателя правительства. Сделал он это после того, как лидеры парламентских партий пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра.

По Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет главу правительства, он должен быть распущен. Поскольку этого не случилось, парламент был распущен.

Президент страны Серж Саргасян подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

Выборов в Национальное собрание добивалась оппозиция, рассчитывая значительно увеличить свое присутствие в законодательном органе. Всего в парламент Армении входит 105 депутатов, а сейчас фракция "Элк" лидера оппозиции и бывшего премьер-министра Никола Пашиняна представлена всего девятью депутатами.