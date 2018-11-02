МИД РФ: новые вбросы о связи РФ с "Новичком" появляются в преддверии консультаций ОЗХО

Россия никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты под названием "Новичок", а все очередные инсинуации в западных СМИ появились в преддверии новых консультаций Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), считают в МИД РФ.

"Бросается в глаза практически полное совпадение по времени очередных инсинуаций в западных СМИ с появлением по линии ОЗХО плана проведения дополнительных мероприятий, на которых известная группа стран попытается решить внешнеполитические задачи, входящие в прямое противоречие с основополагающими положениями Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и принципами, заложенными в Конвенцию", – говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

В дипведомстве отметили, что очередная волна сюжетов о якобы проводившихся в РФ работах по созданию химвещества "Новичок" появилась сразу после новых угроз Вашингтона о введении в отношении России мер санкционного давления. "Считаем подобные приемы безответственными. Будем им энергично противодействовать. Происходящему по вине западных стран размыванию целостности КЗХО и единства ОЗХО необходимо поставить заслон", – подчеркнули в МИД.

В ведомстве напомнили, что Россия досрочно, в полном объеме, под строгим международным контролем и в соответствии с КЗХО выполнила свои обязательства по уничтожению всех национальных запасов химического оружия.