Туристы лишают секса жителей Амстердама. Власти предлагают выселить публичные дома из квартала красных фонарей

Бордели из квартала красных фонарей предлагают переселить в менее популярные у туристов районы Амстердама. Таким образом городские власти намерены обеспечить женщинам трудовые будни без лишнего внимания обывателей. Об этом пишет Dutch News.

По данным издания, городской совет Амстердама предложил переместить публичные дома из квартала красных фонарей в другие районы, чтобы возобновить их нормальную работу. Сейчас местные жители вынуждены заказывать секс-услуги через интернет, так как вокруг салонов толкутся толпы туристов. Гости города мешают работать девушкам, поэтому многие окна пустуют.

В качестве альтернативы квартала красных фонарей чиновники предлагают создать специальный отель, в котором будет обеспечена безопасность для дам.

Каждый год в Амстердам приезжает около 18 миллионов гостей — это больше, чем все население Нидерландов. С 1 апреля 2018 года экскурсантам запретили смотреть на «жриц любви» в квартале Красных фонарей и фотографировать их. Ранее местные власти решили закрывать улицу на «санитарную уборку».