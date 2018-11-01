Эротические зрелища, тотализаторы и кальянные. Несовершеннолетним расширили список «запретных» мест

Депутаты пополнили перечень мест, где запрещено находиться петербуржцам младше 18 лет из-за опасности получить физический и психический вред. Подписанный врио губернатора Александром Бегловым документ 1 ноября появился на сайте правительства Петербурга.

Парламент внес поправки в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних». Согласно изменениям, которые вступают в силу через 10 дней, юным петербуржцам запретят заходить в любые места, если в тот момент в них проводятся зрелищные мероприятия сексуального характера.

Кроме того, знак «стоп» для несовершеннолетних повесили и на кальянные, а также любые площадки, предназначенные исключительно для использования курительных принадлежностей, в частности, трубок.

По закону, под запрет попало посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок.

Ограничили депутаты возможность для не достигших 18 лет посещать кладбища, канализационные коллекторы, подвалы, чердаки, крыши зданий и гаражи.