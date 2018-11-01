В России создадут морской беспилотник дальностью хода 80 тысяч километров

В России разрабатывается 17 подводных беспилотных аппаратов, некоторые из них имеют дальность автономного хода до 80 тысяч километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова.

Данную информацию топ-менеджер представил в рамках презентации, посвященной перспективам отечественного кораблестроения в ближайшие 20 лет. Согласно информации, содержащейся на одном из слайдов, в настоящий момент в России разрабатываются 17 подводных беспилотников.

«Мы смотрим на то, что происходит в мире, в том числе на глайдеры, когда подводные аппараты могут двигаться без дозаряда батарей на расстояние до двух экваторов. С принципом все очень просто — у нас пока аппараты приводятся в движение пропеллером, а глайдер всего-навсего за счет увеличения и уменьшения подъемной силы, по сути речь идет о перекачке и сбросе балласта, тем самым он может проходить до 80 тысяч километров», — прокомментировал Рахманов материалы одного из слайдов.

В октябре заместитель генерального директора — руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов заявил о строительстве в Центральном конструкторском бюро «Лазурит» (Нижний Новгород) морского беспилотника сверхдальнего плавания «Сарма», предназначенного для Северного морского пути.