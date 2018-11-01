Потребительскую корзину для петербуржцев «заморозили» до 2021 года

Врио губернатора Александр Беглов подписал принятые Заксобранием изменения в закон о потребкорзине. Минимальный набор продуктов и непродовольственных товаров сохранили на прежнем уровне. Поправки 1 ноября опубликовали на сайте правительства Петербурга.

Согласно изменениям, которые внесли депутаты, потребительская корзина на следующие два года останется аналогичной нормам, которые действовали с 2014 года.

В частности, на одного представителя трудоспособного населения в год полагается 130,6 кг хлебопродуктов, 115,2 кг овощей и бахчевых, 58,9 кг мясопродуктов и 4.9 кг чая, соли и специй. Минимально 99,7 кг хлеба требуется пенсионерам и 79,2 кг – детям. Люди преклонного возраста нуждаются в 101 кг овощей и 54,2 кг мясных изделий, дети – 113,1 и 44,1 кг соответственно.

Соотношение стоимости непродовольственных товаров со стоимостью продуктов питания для всех категорий горожан осталось на уровне 45%. Отметим, что на основании потребительской корзины и уровня розничных цен ежеквартально рассчитывается прожиточный минимум для населения.