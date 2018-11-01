Минобороны России сообщило о готовящихся боевиками провокациях с химоружием в Идлибе

Боевики в сирийской провинции Идлиб готовят провокации с применениям отравляющих веществ. Об этом сообщает 1 ноября российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению, в Идлибской зоне деэскалации боевиками группировок "Ахрар-аш-Шам" и "Джейш аль-Изза" готовятся новые провокации с использованием отравляющих веществ", – говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Террористы доставили две емкости с хлором в населенный пункт Калаат-эль-Мудик, расположенный в 20 километрах западнее города Хама. Боевики планируют использовать отравляющее вещество для инсценировки применения сирийскими правительственными силами химического оружия против мирного населения.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Руейсет-Искандер провинции Латакия и населенного пункта Телль-Марак провинции Хама. В результате обстрела Телль-Марак погибли три и ранены четыре военнослужащих САР", – добавлено в сообщении.