Помпео подчеркнул наличие у России и США общих интересов

У России и США, несмотря на непростые взаимоотношения, по-прежнему есть общие вопросы для продолжения сотрудничества, одним из таких вопросов является борьба с терроризмом, заявил в интервью радиостанции WIBC госсекретарь Майк Помпео (текст интервью приводит пресс-служба госдепа).

"Мы можем найти общие точки соприкосновения с Россией и с (президентом РФ) Владимиром Путиным. Я сделал это (нашел такие общие интересы), когда я был директором ЦРУ в области борьбы с терроризмом. Мы пытаемся сделать это в различных областях так, чтобы отношения продолжались, но так, чтобы мы могли изменить природу поведения России, чтобы они прекратили те действия, которые нас так беспокоят: вмешательство в выборы, действия на Украине", – сказал он.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.