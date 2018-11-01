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Спорт
01.11.2018 23:25
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«Зениту» не хватило сил на Кубок. Карпин идет дальше

Странный стартовый состав, затейливый пенальти и отрицательный итоговый результат: «Зенит» с треском вылетел из Кубка России, проиграв по делу «Ростову» на выезде.

«Зениту» не хватило сил на Кубок. Карпин идет дальше

Василий Дерюгин/Коммерсантъ

Эксперименты с составом, как и на предыдущей стадии розыгрыша Кубка в Астрахани, продолжились: в Ростове тренерский штаб Сергея Семака решился на очередной сеанс ротации, и со стороны показалось, что это существенно сказалось на счете. В линии обороны по краям вышли Александр Анюков (401 матч) и Эльмир Набиуллин, в группе атаки — Антон Заболотный, Себастьян Дриусси и Олег Шатов, в центре полузащиты — экстравагантное трио в составе: Магомед Оздоев, Александр Ерохин (экс-футболист «Ростова»), Матиас Краневиттер. В социальных сетях сразу же вспомнили состав на выездную игру против минского «Динамо» и задумались о потенциальных рисках.

Болельщики грустили в социальных сетях всю неделю: игра против самарских «Крыльев», несмотря на положительный исход, не сказать, чтоб добавила футбольного оптимизма. Главные вопросы были про содержимое. Нынешний «Зенит» не всегда демонстрирует опьяняющее качество футбола, но в чемпионате умудряется продолжать набирать очки. Впрочем, любители футбола отмечали разницу в классе соперников на неделе: «Крылья» в лиге после возвращения в элиту плотно обосновались внизу таблицы и претендуют максимум на борьбу за выживание. «Ростов» же сейчас идет на 4-м месте и в чемпионате пропустил меньше всех — 6 голов.

«Ростов» в этом сезоне уже успел приучить: стандарты в исполнении футболистов Валерия Карпина — опасное оружие. В игре с «Зенитом» это ружье выстрелило уже на 4-й минуте: Шатов нарушил правила на фланге на подступах к штрафной площади Андрея Лунева, 37-летний Тимофей Калачев закрутил мяч на линию вратарской, Магомед Оздоев бросил своего игрока, и Арсений Логашов головой вколотил мяч в ворота. Болельщики грустно пошутили: в игре против «Динамо» после выхода на поле Оздоеву понадобилось 2 минуты, чтобы соперник забил, в Ростове наблюдался прогресс: 4 минуты прошло до взятия ворот.

Несмотря на мощный удар судьбы, «Зенит» не уплыл и постарался максимально быстро вернуться в игру. После углового удара опасно бил Дриусси, а в середине тайма Заболотный удачно открылся в штрафной, поставил корпус и заработал пенальти. Дриусси пробил безбожно, но от Сергея Песьякова мяч предательски медленно закатился в ворота.

На последних секундах первого тайма Андрей Лунев пошел до конца на мяч, врезался в футболиста «Ростова» и неудачно приземлился на шею: падение выглядело очень страшно, и показалось, что без замены вратаря не обойтись. Тем не менее Лунев смог продолжить и вышел на второй тайм.

Во вторые 45 минут «Зенит» продолжил поиски игры. Получалось, скажем прямо, не очень, не помог даже выход Эрнани на замену. Выход один на один не смог реализовать Заболотный: Антон затянул с ударом и позволил защитнику заблокировать выстрел. Второй тайм неспешно катился к экстра-части (стадия 1/8 кубка все еще разыгрывается в один матч), но свое слово взял Артур Юсупов. Воспитанник самарского футбола несколько сезонов провел в «Зените», летом расторг контракт с клубом и выходил на замену с явным желанием доказать своей бывшей команде. У Юсупова получилось. Для начала на 82-й минуте Артур замкнул мяч на дальней штанге и позволил выйти «Ростову» вперед. Уже в добавленное время команда Карпина реализовала второй штрафной удар в матче: Юсупов подал на дальнюю штангу, и 20-летний шведский защитник Деннис Хаджикадунич точно пробил головой в дальний угол. К слову, в матчах лиги «Зенит» ни разу не пропускал со стандартов, а вот в кубке пропустил аж дважды.

У петербургского клуба в последние 10 минут на поле появились Артем Дзюба и Далер Кузяев, но времени переломить ход матча игрокам сборной России не хватило.

В послематчевом интервью Сергей Семак отметил характер матча: «Интересная игра получилась, настоящая кубковая, со взаимными шансами на победу. В концовке удача улыбнулась не нам. Момент со вторым голом все предрешил — мы начали рисковать, открываться. Третий мяч уже ничего не решал. Были хорошие моменты у нас и с игры. Но эти моменты нужно реализовывать — их быть много не может, когда соперник обороняется большими силами. Будем разбирать и готовиться к следующему матчу. У нас сложный график. Естественно, могли рисковать только при форс-мажорной необходимости. У кого-то есть проблемы: Паредес получил повреждение, не смог принять участие в матче. Дзюбу если и планировали выпускать, то в самом конце при необходимости, что и сделали. Те, на кого приходится большая часть нагрузок, конечно, устали. Пять выездных матчей через два на третий, поэтому ротация — естественный процесс, что мы сегодня и сделали».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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