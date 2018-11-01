«Не беспокойтесь там особо — я выжил». Сенцов рассказал о своём самочувствии после голодовки
Осуждённый по обвинению в терроризме украинский режиссёр Олег Сенцов в письме к правозащитнику Николаю Щуру рассказал о своём здоровье после прекращения голодовки. Часть послания Щур опубликовал в фэйсбуке 1 ноября.
«Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо — я выжил», — написал Сенцов.
Правозащитник также отметил, что письмо датировано 29 октября. Ранее во ФСИН заявили, что после прекращения голодовки Сенцов поправился на 10 килограммов и принязался за написание книг и сценария о семейных ценностях.
Справка:
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Сенцов неоднократно отказывался писать прошение о помиловании. Голодовку он прервал 5 октября под угрозой начала насильственного кормления.