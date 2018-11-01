Меркель объяснила свой уход желанием переложить ответственность

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила причины решения не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в пятый раз после истечения нынешнего срока. Об этом она рассказала на встрече с украинскими студентами в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Меркель напомнила, что занимает эту должность в течение 13 лет. По ее словам, необходимо позволить другим политикам взять на себя такую ответственность. «Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами», — объяснила политик.

Она отметила, что жители Германии хотели бы видеть действия, направленные на улучшения их жизни, а не споры внутри блока партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

29 октября Меркель заявила, что ее нынешний срок будет последним. Она пояснила, что не будет претендовать на пост главы правительства на выборах 2021 года или раньше, если потребуется проведение досрочного голосования.