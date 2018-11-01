Украина ответила на российские санкции арестом судна в Мариуполе

Украина арестовала крупное российское судно, перевозившее продукцию Алчевского металлургического комбината под флагом Либерии, в Мариуполе (Донецкая область). Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook 1 ноября.

«В порту Мариуполя арестовано свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — сообщил он. По его словам, все причастные лица будут привлечены к ответственности по статье Уголовного кодекса за финансирование терроризма. Он добавил, что этот шаг — «наш ответ [российским] санкциям».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении санкций против Украины. Соответствующий документ опубликован 31 октября на сайте правительства.

В списке — 322 физических лица и 68 юридических. Среди них Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Юлия Тимошенко, сын президента страны Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко и многие другие. Напомним, Владимир Путин еще 22 октября подписал указ о специальных экономических санкциях против Украины, однако в нем не было конкретики. Правительство должно было как раз и составить список лиц и компаний, в отношении которых вводятся ограничения. Теперь всем перечисленным физическим и юридическим лицам будут заблокированы счета, имущество и ценные бумаги на территории России.

«Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введённых ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений», – говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте российского кабмина.