Маленький шаг Смольного к большому предприятию: город за 9 млрд рублей получит почти половину «Теплосети»

Вице-губернатор Игорь Албин 1 ноября рассказал о деталях покупки городом акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга. За 9 млрд рублей Смольный хочет увеличить контроль до 40% акций компании. «Фонтанка» рассказывает, что повлечет за собой этот план. В перспективе по итогу этой схемы в городе должна остаться лишь одна поставляющая тепло организация.

Антон Ваганов/Интерпресс

Довести участие города в уставном капитале «Теплосети» до 40% планируется в течение 3 лет. На данный момент согласовано выделение 1,5 млрд рублей в 2019 году. Эти деньги позволят увеличить долю Смольного в уставном капитале компании только до 28%. Еще 7,5 млрд рублей на 2020 и 2021 годы пока не утверждены официально, но вице-губернатор ни в них, ни в конечном итоге, похоже, не сомневается, хотя договориться с «ТГК-1», которой на 74,99% принадлежит «Теплосеть», не удавалось уже много лет.

Важность покупки в том, что с помощью бюджетных денег удастся заодно существенно увеличить темпы реконструкции изношенных коммуникаций «Теплосети». По данным вице-губернатора Игоря Албина, износ труб организации составляет более 70%. За счет собственных средств компании объемы восстановления сетей в 2019-2023 годах составили бы в среднем по 19 км в год. Дополнительные 1,5 млрд рублей от Смольного позволяют увеличить эту цифру до 40 км в 2019 году, а долю государственного владения до 28% (формальным владельцем акций будет ГУП «ТЭК»). Если все пойдет по плану городского правительства, то уже в 2020 году удастся реконструировать более 50 км сетей, а в 2021 — 70 км.

«Для управляющих компаний это безусловно хорошая новость, так как она позволяет решить достаточно важную городскую проблему, связанную с износом тепловых сетей. Жители города в результате этого решения смогут получить более качественные услуги, связанные с теплом и это самое важное, что может быть. Конечно это повлияет и на нас – жителям нет разницы кому принадлежат тепловые сети, если они не получают тепло, и люди жалуются в первую очередь на управляющие компании. О цифрах спорить здесь достаточно сложно, так как это не совсем про экономику, это про гораздо более важные социальные моменты. Мы понимаем, что важно было, чтобы сети получили единого собственника, который в дальнейшем был бы готов модернизировать их. На текущий момент, видимо, таким собственником может быть только город – так что все правильно и верно», – поделился мнением генеральный директор многопрофильного холдинга в сфере ЖКХ ПАО «ГИТ» Сергей Минко.

Достаточно почитать новости о прорывах труб, в которых фигурирует «Теплосеть», чтобы понять, что коммуникации компании нужно восстанавливать наполеоновскими темпами. Одной из самых резонансных аварий стал случай на Измайловском проспекте, когда два человека погибли в кипятке, заполнившем подвал кафе. При этом, в компании постоянно отмечают, что существующую программу реконструкции организация выполняет: к ноябрю 2018 года план исполнен на 87%. Просто на большее денег нет.

Для справки: протяжённость теплосетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – 2 490 км труб, или 27% тепловых сетей города. Предприятие обеспечивает передачу около 45% тепловой энергии в Петербурге, в зоне его ответственности находится 2,5 млн человек. В настоящее время в замене нуждаются 1 125 км сетей.

«Мы видим эффективность той работы, которая велась последние годы, и назвать её удовлетворительной нельзя. Хочется верить в то, что увеличение присутствия города в долях «Теплосети» положительно повлияет на ситуацию. У меня в близком окружении погиб молодой и цветущий человек – он провалился в яму с кипятком. Если бы все работало, как положено, то этого бы не произошло. Думаю, что направление средств на реконструкцию сетей будет, наверное, более эффективным. В свое время, в этой сфере мы уходили от государственного владения к частному. К чему это привело мы видим. Надеюсь, что в лице власти мы увидим надзор за расходованием всех средств», – рассказала президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова.

Важно заметить, что основным подрядчиком «Теплосети» по техвооружению и реконструкции тепловых сетей является дочерняя структура «Газпрома», «Межрегионатеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург» («МТЭР Санкт-Петербург»). Компания с 2014 года заключила госконтракты на 14 млрд рублей, более 13 млрд – с «Теплосетью». Последний подряд, на реконструкцию сетей в 2018 году, стоил 1,1 млрд рублей. Можно высчитать, что за перекладку километра трубы компания берет почти 65 млн рублей. При этом принадлежащее городу ГУП «ТЭК СПб», исходя из конкурсной документации, в среднем тратит на километр менее 50 млн рублей. На момент публикации на вопрос «Чем вызвана такая разница в стоимости ремонтных работ?» официального пояснения от «Теплосети» не было.

Игорь Албин, комментируя ситуацию с подрядчиком, развел руками: у города нет права давать подрядчика, все регулирует 223 Федеральный закон. Вице-губернатор отметил, что у властей есть понимание адресов, техзадания на виды работ и качества применяемых материалов. 1,5 млрд рублей в следующем году не спасет ситуацию, но с особо опасными участками разобраться позволит. Он также пообещал, что технический надзор со стороны города будет надлежащего уровня.

Кроме того, Албин признал, что одна из главных задач в этой сфере – это создание единой теплосетевой организации. Подобная модель сегодня обкатывается в Кронштадте. Конечный смысл создания такой организации – прийти к когенерации, то есть процессу совместной выработки электричества и тепла, которое будет идти как бесплатная дополнительная опция. «Вот эта бесплатная дополнительная опция сегодня стоит примерно 51% в структуре платежа гражданина», – возмутился вице-губернатор. Кроме того, по его данным сегодня лишь 65% электроэнергии доходит до потребителя без потерь. Но прежде чем реализовывать идею единого оператора, городу необходимо взять под контроль всех тех, кто уже есть.

По информации осведомленного собеседника «Фонтанки», действия Смольного пока что согласованны лишь до момента приобретения городом 40% акций «Теплосети». О том, что будет дальше — стороны пока что к однозначной договоренности не пришли. Впрочем, и по нынешнему заявлению города еще не состоялось никаких подписаний.

Эпопея с выкупом «Теплосети» началась много лет, и временами отдельные её эпизоды становились публичными скандалами. Так, в 2014 году город хотел выкупить 26% акций и завладеть контрольным пакетом предприятия. Власти дважды попытались провести допэмиссию, но оба раза неудачно. В том же году уже согласованную сделку заблокировали финские акционеры «ТГК-1». К сентябрю уже сам Смольный отказался от покупки. Власти сослались на то, что в 2015 году инвестпрограмма «Теплосети» составит около 4 млрд рублей и этого достаточно, чтобы предприятие провело масштабный ремонт коммуникаций, то есть то, за что и билось правительство.

В 2015 году в историю с покупкой «Теплосети» свои 5 копеек решили вставить депутаты Законодательного собрания: они предложили «ТГК-1» передать акции городу бесплатно. В 2016 году «ТГК-1» прилетело от спикер городского парламента Вячеслав Макаров за то, что компания не вкладывается в инвестпрограмму. «Фонтанка» писала о том, что интерес спикера к этой проблему может быть не случаен. Дошло до того, что в мае городской парламент попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поучаствовать в процессе передачи «Теплосети» в собственность города. В итоге «Газпромэнергохолдинг» заморозил переговоры.

В 2017 году Смольный вновь вернулся к идее завладеть предприятием, но в итоге даже не предпринял попытки. Был и вариант с обменом сетей на котельные ГУП «ТЭК», но до дела также не дошло. До объявления о покупке в последний раз информация о смене собственника «Теплосетей» проскользнула в апреле 2018 года. В сентябре Смольный официально объявил, что хочет направить 9 млрд рублей на реконструкцию коммуникаций теплосетей, но схема этого процесса была не очевидна.

По информации «Фонтанки», окончательное решение было принято незадолго до ухода на новую работу Георгия Полтавченко, и подтверждено на недавней встрече временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Михаил Грачев

«Фонтанка.ру»