Руководителю пресс-службы Госдепартамента предложили стать новым постпредом США при ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт получила предложение стать кандидатом на должность нового постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщил ё ноября в Twitter журналист телеканала Fox News Джон Робертс.

Senior Administration Official tells Fox News that @statedeptspox Heather Nauert has been offered the job of UN Ambassador — John Roberts (@johnrobertsFox) 1 ноября 2018 г.

По его словам, информацию подтвердил источник в администрации. Ранее телеканал CNN сообщил, что Науэрт является самым вероятным кандидатом на указанный пост, а президент США Дональд Трамп уже уведомил об этом своих помощников. Чтобы стать постпредом США при ООН кандидат должен сначала получить одобрение сенаторов.

Никки Хейли, занимающая пост постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке. Как ожидается, она покинет должность в январе 2019 года.