Руководителю пресс-службы Госдепартамента предложили стать новым постпредом США при ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт получила предложение стать кандидатом на должность нового постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщил ё ноября в Twitter журналист телеканала Fox News Джон Робертс.

Senior Administration Official tells Fox News that @statedeptspox Heather Nauert has been offered the job of UN Ambassador