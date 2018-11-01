В дело совладельцев «Суммы» добавили новый эпизод. Братьев Магомедовых подозревают в хищениях при строительстве «Чуйского тракта»

Новый эпизод хищения добавили в дело совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом стало известно во время заседания суда о продлении меры пресечения обвиняемым 1 ноября.

«5 сентября 2018 года с основным делом соединен в одно производство дополнительный эпизод — о хищении 300 млн рублей на строительстве автодороги «Чуйский тракт». Подрядчиком строительства была ГК «Инфраструктура», бенефициаром которой является [Мурат] Тарчоков. Он скрылся за пределы Российской федерации», — цитирует представителя следственной группы РБК.

Тарчоков был доверенным лицом другого бежавшего фигуранта дела — Эльдара Нагаплова. По данным следствия, братья Магомедовы фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Полиция также выяснила, что оружие, которое подарили в 2011 году Магомеду Магомедову, в течение семи лет не было задекларировано.