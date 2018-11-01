Происшествия
В дело совладельцев «Суммы» добавили новый эпизод. Братьев Магомедовых подозревают в хищениях при строительстве «Чуйского тракта»
Новый эпизод хищения добавили в дело совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом стало известно во время заседания суда о продлении меры пресечения обвиняемым 1 ноября.
«5 сентября 2018 года с основным делом соединен в одно производство дополнительный эпизод — о хищении 300 млн рублей на строительстве автодороги «Чуйский тракт». Подрядчиком строительства была ГК «Инфраструктура», бенефициаром которой является [Мурат] Тарчоков. Он скрылся за пределы Российской федерации», — цитирует представителя следственной группы РБК.
Тарчоков был доверенным лицом другого бежавшего фигуранта дела — Эльдара Нагаплова. По данным следствия, братья Магомедовы фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Полиция также выяснила, что оружие, которое подарили в 2011 году Магомеду Магомедову, в течение семи лет не было задекларировано.
Справка:
Совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160) при строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге и хищении у Федеральной сетевой компании. Преступное сообщество Магомедовых действовало по меньшей мере с 2010 года. По данным МВД, сумма ущерба составляет 2,5 млрд рублей.