Посол США в РФ рассказал о "прослушке" в своей резиденции

Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал, что не ведет частных бесед в своей резиденции Спасо-хаус из-за опасений "прослушки".

"Вас преследуют, за вами наблюдают, вас прослушивают не менее агрессивно, чем в любой стране мира, а для некоторых это означает очень агрессивно. Ребята сидят за соседним столом и дают тебе знать, что они здесь", — сказал посол в интервью газете Deseret News, заявив, что это создает небольшое ощущение "уязвимости".

Хантсман рассказал, что ранее в одной из комнат, куда доступ имеют только члены семьи дипломата, было обнаружено прослушивающее устройство. "Жучок", по его словам, провисел в комнате около десяти лет, пока не был найден благодаря специальной технологии.