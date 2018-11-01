Петербургская сеть кондитерских "Буше" отказалась от планов выхода на рынок Финляндии

Петербургская сеть кондитерских "Буше" отказалась от планов выхода на рынок Финляндии. Об этом сообщил 1 ноября коммерческий директор компании Роман Певзнер. По его словам, торговые места, которые компания выбрала для первых открытий, перехватила другая компания.

Речь идёт об одном из крупнейших финских ретейлеров, корпорация SOK (владелец супермаркетов Prisma и отелей Sokos). В итоге "Буше" решила начать международную экспансию с Амстердама. Пилотный проект может быть запущен весной 2019 года. Инвестиции составят 500 тыс.евро. 80% вложит сама "Буше" и 20% ее голландскиц партнер, название которого не раскрывается.

"Это компания, которая разработала для нас дизайн", – пояснил Роман Певзнер. Концепция заведения будет отличаться от петербургских "Буше". "Это будет русская история, но не традиционно-матрёшечная", отметил он.

Сейчас сеть "Буше" насчитывает 39 точек в Петербурге и одну в Москве. Также компания развивает формат "Теплый хлеб", в котором работает пять точек в Петербурге.