«Фонтанка» за 60 секунд — 1 ноября

Заморозил бензин — получай плановую экономику. А там и до ядерной зимы рукой подать. Выяснили, кто расплатится за отрицание неизбежного роста цен на бензин.

Все самое важное в России принято делать, когда похолодает — асфальт класть в снег, трубы ремонтировать в заморозки. Врио Беглов велел об этом больше не молчать. Но не делать так не велел.

А вице-губернатор Албин рассказал про «польку-бабочку» перед «Метростроем» в собственном исполнении. И все равно новые станции не будут сданы в срок.

Заиграли «Россию». В Петербурге полицейские изъяли у политактивиста настольную игру «Россия без Путина». Суд велел ее сначала уничтожить, потом — не уничтожать, а вернуть. Активист хочет поиграть, а в полиции разводят руками.

«Регби для всех», «знаниевый коллайдер» и православие с анимацией. Любые капризы за президентские деньги.

Как жаловаться, чтобы самому за это не заплатить. В государственную жилищную инспекцию Петербурга поступает больше сотни жалоб на управляющие компании в день. Объясняем, почему туда жаловаться не стоит.

Пару месяцев уголовный розыск считал, что пропавший житель Московского района их дурачит. Оперативники же сами нашли видео, где он после исчезновения заправляет иномарку на АЗС. А потом оказалось, что он давно лежит, измеченный, в банке на дне водоема.

«Богемская рапсодия» – вещь хорошая, но без души. Потому что такова плата за идолопоклонничество.