В Петербурге начинаются работы по реставрации фасадов Исаакиевского собора

Ордер на установку строительных лесов для проведения реставрации фасадов Исаакиевского собора выдала 1 ноября Государственная административно-техническая инспекция. Документ будет действовать до 30 августа 2021 года.

Ранее комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) выдал разрешения на обследование перекрытий колоннады, карнизных свесов и облицовки барабана Исаакиевского собора. При этом колоннаду не будут закрывать для посетителей.

Также специалисты проверят состояние гранитного цоколя и исторической облицовки собора, выполненной из рускеальского мрамора. Работы планируется завершить к маю 2019 года.

В мае строительные конструкции сняли с купола Исаакиевского собора. Доминанту «вылечили» от язвенной коррозии и восстановили ранее утраченные элементы. Впервые за 160 лет отреставрировали световой фонарь с витражными окнами. Подготовку к реставрации креста и фонарика начали еще в 2016 году. Тогда же обновили часть внутренних интерьеров.

Исаакиевский собор был построен в 1819 – 1858 годах по проекту Огюста Монферрана. Высота сооружения вместе с крестом — почти 102 метра.