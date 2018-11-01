На Обводном канале начался снос бывшего здания «Петмола». На месте завода построят жилье
На пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала в Петербурге начался демонтаж здания бывшего Ленинградского молочного завода №1. Об этом 1 ноября сообщили очевидцы.
Сносить начали здание бывшего молочного завода (в российское время получил название «Петмол»), расположенное на внутренней территории ансамбля Скотопригонного двора. В июне этого года участок у казахского Meridian Development купила Legenda Василия Селиванова. Оперативно связаться с девелопером не удалось, редакция направила запрос.
Входящее в холдинг Селиванова ООО «Динамика» получило разрешение на строительство четырех жилых домов с максимальной высотностью 8 этажей, с подземным паркингом и коммерческими площадками, расположенными на первом этаже.
Многоэтажки будут значительно возвышаться над Скотопригонным двором, фасад которого смотрит на Московский проспект. Комплекс состоит из трехэтажного корпуса и двух симметричных флигелей и является объектом культурного наследия федерального значения.
Шесть лет назад прошлый владелец уже снес часть построек – внутренние производственные корпуса, которые не имеют защитного статуса, хотя градозащитники пытались добиться включения их в перечень объектов культурного наследия.
Справка:
Ансамбль Скотопригонного двора построили в 1823-1826 годах по проекту архитектора Иосифа Шарлеманя. На Московский проспект (тогда называвшийся Царскосельским) автор ансамбля вывел главное здание, в котором размещались контора, биржевой зал, чайная для купцов и квартиры некоторых служащих. Постройку венчал фронтон. На уровне второго этажа она была украшена лепным панно с изображением рога изобилия и жезла Меркурия. По бокам арок-въездов стояли бронзовые изваяния быков работы скульптора В. И. Демут-Малиновского, перенесенные сейчас к зданию мясокомбината на Московском шоссе, 13. Боковые корпуса предназначались для содержания скота и хранения сена. Здание ленинградского молочного завода №1 по проекту В. Твелькмейера и И.Фомина возвели на территории двора в 1934 году.