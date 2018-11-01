На Обводном канале начался снос бывшего здания «Петмола». На месте завода построят жилье

На пересечении Московского проспекта и набережной Обводного канала в Петербурге начался демонтаж здания бывшего Ленинградского молочного завода №1. Об этом 1 ноября сообщили очевидцы.

Сносить начали здание бывшего молочного завода (в российское время получил название «Петмол»), расположенное на внутренней территории ансамбля Скотопригонного двора. В июне этого года участок у казахского Meridian Development купила Legenda Василия Селиванова. Оперативно связаться с девелопером не удалось, редакция направила запрос.

Входящее в холдинг Селиванова ООО «Динамика» получило разрешение на строительство четырех жилых домов с максимальной высотностью 8 этажей, с подземным паркингом и коммерческими площадками, расположенными на первом этаже.

Многоэтажки будут значительно возвышаться над Скотопригонным двором, фасад которого смотрит на Московский проспект. Комплекс состоит из трехэтажного корпуса и двух симметричных флигелей и является объектом культурного наследия федерального значения.

Шесть лет назад прошлый владелец уже снес часть построек – внутренние производственные корпуса, которые не имеют защитного статуса, хотя градозащитники пытались добиться включения их в перечень объектов культурного наследия.