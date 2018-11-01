«Отдельные сотрудники устроили откровенный стеб». МЧС разбирается со спасателями, которые косили траву под снегом

МЧС России проводит служебную проверку по факту появления в Интернете видео, на котором сотрудники ведомства под Екатеринбургом косят траву под снегом. Об этом 1 ноября пишет «Интерфакс».

В МЧС подтвердили сам факт проведения «плановой уборки территории склада».

«Однако отдельные сотрудники устроили из этого события откровенный стеб. Никто косить снег их не заставлял. По данному факту будет проведена служебная проверка», – подчеркнули в МЧС.

Видеозапись с оригинальной уборкой ранее опубликовало издание E1. По данным журналистов, сотрудников МЧС из Екатеринбурга отправили косить траву в селе Новоалексеевское. Причем в приказе якобы было указано, что с собой надо иметь инструменты — «ручные косы, грабли, лопаты, триммеры бензиновые». В СМИ писали, что такое рвение может быть связано с прибытием в Новоалексеевское высокого начальства.