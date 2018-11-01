Власти Кронштадтского района после пожара в тире просят Минобороны обеспечить безопасность заброшенных военных объектов

В два раза выросло число пожаров и случаев вандализма на территории неиспользуемых военных городков в Кронштадтском районе Петербурга за 2018 год. Эту проблему обсудили участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 ноября, рассказали «Фонтанке» в районной администрации.

Причиной роста происшествий является отсутствие контроля за заброшенными зданиями со стороны военного ведомства, уверены чиновники. Глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк поручил составить перечень неиспользуемых объектов и обязать собственников ограничить к ним свободный доступ, а также начать консервацию.

«Администрация Кронштадтского района обращается к уполномоченным структурам Министерства обороны с просьбой обеспечить пожарную безопасность неиспользуемых военных городков, так как бесконтрольный доступ граждан, в первую очередь детей и подростков, в заброшенные здания может привести к случаям травматизма и гибели», — заявил Довганюк.

В своем выступлении глава администрации также отметил низкое качество подготовки коммунальных сетей и систем Минобороны к отопительному сезону.

30 октября в Кронштадте произошёл пожар в стрелковом тире центра морской и физической подготовки ЦСКА на Флотской улице, 4. В здании также находится тепловой узел, из-за происшествия отопление в жилые дома военнослужащих Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте подавалось по резервной схеме. Авария затронула 300 семей. Позже Минобороны опровергло эту информацию, заявив, что дома отапливаются в штатном режиме.