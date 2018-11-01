Антимонопольщики разрешили Смольному выбрать подрядчика для украшения города к Новому году, несмотря на нарушения при проведении торгов

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) разрешило Смольному подвести итоги торгов по новогоднему оформлению, об этом 1 ноября сообщила пресс-служба ведомства по итогам рассмотрения жалоб участников рынка.

Ранее СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявил конкурсы на право украсить световыми композициями Московский проспект и Ушаковскую развязку, Литейный, Загородный, Владимирский проспекты и улицу Марата, Конногвардейский бульвар , а также другие районы города на общую сумму 28 млн рублей.

Однако участники рынка нашли часть требований невыполнимыми. В частности, в документации установлены параметры, которые могут быть определены только в результате испытаний определенной партии. Например, заказчик требует указать электрическое сопротивление провода при 20 °С, а также его интересует предел прочности материала болта на растяжение.

УФАС признала жалобу частично обоснованной. Но поскольку нарушение не повлияло на результат торгов, комиссия антимонопольного органа решила не выдавать предписание и разрешила продолжить выбор подрядчика.