Опорочили честь и достоинство. МВД Башкирии уволило полицейских по подозрению в групповом изнасиловании коллеги

Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев уволил трех офицеров полиции за проступки, порочащие честь и достоинства сотрудника. Так генерал оценил групповое изнасилование 23-летней дознавателя.

Как сообщает МВД Башкирии вечером 1 ноября, уволены задержанные по подозрению в преступлении начальник ОМВД по Уфимскому району, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района.

Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук, по версии следствия, участвовали в изнасиловании 23-летней дознавателя ОМВД Уфимского района в ночь на 30 октября. Сотрудница является дочерью высокопоставленного силовика. Обвинение экс-полицейским еще не предъявлено, мера пресечения не избрана.

Глава МВД Башкирии инициировал комиссионную служебную проверку «в целях выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления». Руководству Матвеева, Галиева и Яромчука тоже пообещали привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.