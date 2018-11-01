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Бизнес
01.11.2018 20:35
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Сечин, «Калашников» и долги. Какие вызовы бросает ОСК генералу Полтавченко

Объединенная судостроительная корпорация стремительно теряет свою монополию и новому главе совета директоров Полтавченко придется определяться: он «свадебный генерал» или стратег-лоббист.

Сечин, «Калашников» и долги. Какие вызовы бросает ОСК генералу Полтавченко

Илья Выдревич/Интерпресс

Официально в должность бывший губернатор Петербурга пока не вступил. Возможно, поэтому на публике он старается не появляться. Даже на ставший теперь профессиональным праздник День судостроителя, который отмечали в БКЗ «Октябрьский», вместо Полтавченко пришла его мама. По словам президента ОСК Алексея Рахманова, хоть де-юре Георгий Сергеевич без должности, де-факто он уже вникает в процесс: провел встречу с правлением, знакомится со структурой корпорации, для него приготовлены кабинеты в Москве и Петербурге.

Процедура вступления в должность председателя совета директоров ОСК достаточно муторная. Сначала должно появиться поручение правительства о введении нового члена в состав совета, затем этот совет должен собраться и нового члена включить. Далее – директива собственника ОСК, – о назначении председателя совета. При этом нужно собрать кворум, а это непросто: в директорах исключительно занятые люди (замминистры и замруководителей госкорпораций, главком ВМФ), согласно официальному отчету, в прошлом году собраться полным составом удалось всего 4 раза.

Тем не менее, генерал-лейтенант налоговой службы в отставке готов к трудностям, а главное, как сказал Рахманов, Георгий Полтавченко «выразил желание помогать решать наиболее тяжелые вопросы». Таковых достаточно. Из того же годового отчета следует, что стратегический для корпорации риск — потерять основного своего заказчика Минобороны. За 2017 год показатели предприятий ОСК заметно слабее позапрошлогодних: в 2016-м Минобороны получило восемь кораблей, а в прошлом году только четыре; отремонтирован лишь один вместо пяти; сервисное и гарантийное обслуживание прошли 698 кораблей, это на сотню меньше.

Чтобы не зависеть от госконтрактов, ОСК планирует диверсифицировать долгосрочный портфель гражданских заказов, доведя его до паритета с военным. Сделать это будет непросто — конкуренция растет, а пунктуальностью корпорация похвастаться не может. Соблюдение сроков по контрактным обязательствам в 2017 году снизилось на 12,6 процента, достигнув отметки 82,8 процента. Судостроитель объясняют это длительными процедурами согласования новых образцов техники и оборудования для кораблей, а также проблемы кооперации, мол, смежники головных исполнителей постоянно срывают сроки поставок.

Но даже когда идут по графику, из-за технологической отсталости производственных мощностей ряд верфей выдает продукцию с высокой стоимостью и крайне длительными сроками строительства. Заказчикам это не сильно нравится. Спасти может модернизация, но, чтобы запустить десятилетний процесс перестройки, потребуется больше 90 млрд рублей.

Ряд верфей работает с серьезными убытками. Финская «Арктек Хельсинки Шипьярд», например, завершила прошлый год с минусом в 2,6 млрд. Верфь в Хабаровском крае — 1,8 млрд рублей. Кроме того, ОСК серьезно закредитована: на 1 рубль собственного капитала предприятий приходится от 4,45 рублей до 1,24 рублей заемного.

Санкционная политика Соединенных Штатов Америки и Евросоюза наложила ограничения на экспорт как в гражданском, так и военном сегментах и дополнительно требует затрат на замещение зарубежного оборудования отечественным. Главная проблема -  электронная компонентная база.

Кроме того, американские санкции не дают работать финской дочке ОСК. Западные банки закрыли финансирование, подрядчики отказались от сотрудничества. А без этого новые заказы не привлечь. Решается вопрос о продаже, но сроки совершения сделки уже не раз переносились из-за сложностей с покупателем.

«Роснефь», «Калашников» и Ко

Длительное время держаться на плаву ОСК помогало монопольное положение на рынке и заказчики определенных типов судов были вынуждены сотрудничать. Но начала зарождаться конкуренция.

К 2024 году «Газпромбанк» и «Роснефть» завершат создание дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда», который должен стать первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и выпускать линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники. Предполагается построить крупнейший в стране сухой док и производственные цеха полного цикла.

Еще толком не начав работать, верфь уже забирает заказы у ОСК. Самый обидный пример — строительство крупнейшего в мире ледокола «Лидер», который уплыл новичку с опытного Балтийского завода. Размер потери для госкорпорации только по одному ледоколу – около 100 млрд рублей. А их собираются построить три. В первую очередь это лоббистский проигрыш. На подходе другие конкуренты.

«Есть холдинг «Ак-Барс», это Зеленодольский завод и остальные. Наращивает свои судостроительные мощности концерн «Калашников». В ближайшем будущем за небольшие корабли, за гражданские заказы, развернется огромная конкуренция. Например, одна из самых массовых серий боевых кораблей «Каракурты» сейчас распределяется по заводам. И по ним практически не допускается срыв сроков», – отметил главный редактор FlotProm Сергей Сочеванов

В новой должности важной задачей Полтавченко должны стать контакты на высшем государственном уровне, учитывая как старые дружеские, так и губернаторские административные связи, считает аналитик «Финам» Алексей Калачев.

«В этом качестве он может уравновесить влияние Игоря Сечина в борьбе ОСК за заказы со строящимся на Дальнем Востоке судостроительным комплексом «Звезда», в перспективах которого заинтересована «Роснефть». В частности, идут споры, на чьих предприятиях размещать заказы по новым судам ледового класса для нефтегазовой отрасли. А где заказы, там и финансирование, в том числе государственное», – считает он.

Эксперт отметил, что по мере выполнения программы модернизации военного флота борьба за гражданские заказы будет обостряться. «Звезда» – крупное, новое и потому более современное предприятие. «Сохранение загрузки производственных мощностей предприятий ОСК на приемлемом уровне – это, на мой взгляд, должно стать главной задачей нового председателя совета ди⁠ректоров судостроительной корпорации», – добавил Калачев.

Но свою роль в этой работе предстоит выбрать прежде всего самому Полтавченко, считает Сочеванов: «Никто не будет приказывать и направлять человека с таким административным опытом и ресурсом, как у него. Если судостроение будет ему интересным направлением, которому он будет готов посвятить всего себя, то в этой должности можно сделать много. Но если энтузиазма не будет, то и влияния не будет. Все зависит не от должности».

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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