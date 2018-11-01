Суд передумал выселять арендатора Мальцевского рынка. Решение в пользу Смольного пересмотрели в кассационной инстанции

Арбитражный суд Северо-Западного округа направил на пересмотр дело о расторжении договора аренды Мальцевского рынка с ЗАО «Аврора Инвест», следует из резолютивной части решения, опубликованной 1 ноября. Мотивировочная часть пока не обнародована.

Ранее Смольный расторг договор с ЗАО «Аврора Инвест» и отказал ему в приватизации рынка. Компания попыталась обжаловать действия комитета имущественных отношений (КИО), но потерпела неудачу. Апелляционная инстанция оставила решение в силе, однако теперь дело будет рассматриваться повторно.

Напомним, о необходимости реконцепции городских рынков Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. Ранее КИО также расторг договор с оператором Кузнечного рынка и выиграл с ним суд в первой и апелляционной инстанциях. Сейчас объект находится под управлением подведомственного учреждения комитета — Агентства по развитию имущественного комплекса.