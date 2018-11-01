ДТП в Петербурге: опрокинутая «Хаммером» «Лада», обнажённые грузовики, монохромный «паровозик»

Несколько зрелищных аварий произошло в Петербурге днём 1 ноября. В последней пострадал один человек.

На пересечении проспекта Энгельса и 3-го Верхнего переулка на Парнасе около 16:25 «Хаммер» опрокинул «Ладу Ларгус». «Стоял в этот момент на этом перекрёстке. Водитель живой, вроде, один был», – рассказывает очевидец Макс в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По предварительным данным «Дорожного инспектора», «Хаммер» ехал по проспекту Энгельса в сторону КАД, и путь ему внезапно преградила «Лада», совершавшая левый поворот, что в этом месте запрещено. Водитель «Лады» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Более всего, как демонстрируют «Яндекс.Карты», авария осложнила выезд на перекрёсток со стороны промзоны «Парнас».

Два грузовика «ловко» ободрали друг другу бока на Октябрьской набережной перед Володарским мостом около 14 часов. Симметричные повреждения открыли взорам всех едущих мимо содержимое их кузовов. «Теперь можно сбоку грузить», – шутили в «ДТП и ЧП». Обломками задело ехавшую рядом легковушку.

Судя по всему, авария обошлась без пострадавших. К счастью других участников движения, долго задерживаться на месте ДТП водители повреждённых машин не стали.

И «монохромное» ДТП. Четыре автомобиля, все чёрные или почти чёрные, собрались утром «паровозиком» на Планерной улице, рядом с улицей Шаврова. «Несоблюдение дистанции. Изначально было четыре участника, один через минут 5 уехал, видимо, нефатальные повреждения или их нет вовсе. По последним данным, все участники разъехались. Все это длилось 10 минут», – рассказали очевидцы.

Кроме того, ДТП с пострадавшим случилось около 11:20 на Большом проспекте Петроградской стороны, 9/1. По предварительной информации, 50-летняя женщина на «Ниссане Ноут» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила 65-летнего мужчину. Он госпитализирован с различными травмами, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.