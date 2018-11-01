18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +8
$ 65.65р
74.58р
20:59 01.11.2018
Расширенный поиск

Спорт
01.11.2018 18:05
Печать

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Ростовом». Дзюба в запасе

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил, кто выйдет на поле с первых минут встречи с «Ростовом». Матч в рамках 1/8 финала Кубка России начнется на «Ростов Арене» 1 ноября в 19.00.

В стартовом составе заявлены вратарь Андрей Лунёв, защитники Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Александр Анюков, полузащитники Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев и Олег Шатов, а также нападающие Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Звезда клуба, форвард Артем Дзюба, находится в запасе. Вместе с ним там оказались голкиперы Михаил Кержаков и Николай Рыбиков, защитники Миха Мевля, Эмануэль Маммана и Евгений Чернов, хавбеки Клаудио Маркизио, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Эрнани и Роберт Мак.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
01.11.2018 17:53

В продажу вышли две новых секции ЖК «Чистое небо» в Приморском районе

«Чистое Небо» является одним из популярных комплексов среди клиентов «Петербургской Недвижимости», первые очереди уже заселены – кроме жилых домов здесь есть магазины, кафе, пекарни и детский сад, скоро начнется строительство школы, ведется строительство еще одного детского сада.
ГК «Эталон»
01.11.2018 17:45

На площадке жилого комплекса «Охта Хаус» открылся офис продаж

На строительной площадке жилого комплекса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит по адресу ул. Лагоды д. 6-7, литер А, открылся офис продаж
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.11.2018 16:54

Совет директоров ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» принял новую стратегию развития

Новая стратегия с названием «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота» принята в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее Стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 2025 года.
01.11.2018 16:45

В Петербурге подпишут соглашение о подготовке специалистов для предприятий Концерна ВКО «Алмаз – Антей»

2 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге подпишут соглашение о сотрудничестве Обуховского завода (входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») и СПб ГБПОУ «Академией машиностроения имени Ж.Я. Котина».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.11.2018 16:44

«Победа» открыла продажу билетов на регулярный рейс Санкт-Петербург-Сочи

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», в четверг открыла продажу на новый регулярный рейс Санкт-Петербург-Сочи. На старте продаж одномоментно до конца зимнего расписания предложено не менее 200 билетов по тарифу от 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.
Setl City
01.11.2018 13:20

В ЖК «Солнечный город» началось строительство детского сада с игровыми площадками-лоджиями

Setl City приступила к строительству третьего детского сада в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. Современный садик с бассейном рассчитан на 220 малышей
01.11.2018 13:17

«Алмаз – Антей» представит продукцию военного назначения на выставке «АЭРОШОУ ЧАЙНА – 2018»

«Алмаз – Антей», как разработчик и производитель систем ПВО, примет участие в Международной авиационно-космической выставке «АЭРОШОУ ЧАЙНА – 2018», которая пройдет с 6 по 11 ноября в г. Чжухай (Китай).
ПАО «Группа ЛСР»
01.11.2018 11:21

Набережную Финского залива украсили «Паруса»

«Группа ЛСР» завершила строительство одного из своих проектов комфорт-класса. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома «Паруса», рассчитанного на 1088 квартир.
ГК "КВС"
31.10.2018 17:24

В любую точку мира

В Московском районе компания «КВС» возводит жилой комплекс «Крылья» - комплекс для настоящих путешественников.
ГК "КВС"
31.10.2018 17:10

Компания «КВС» - финалист конкурса «Доверие потребителя»

Завершен второй этап потребительского голосования XI конкурса «Доверие потребителя» - посетители и участники Ярмарки недвижимости выбрали риэлторские агентства, строительные компании и ипотечные банки, которым можно доверять.
АО «Строительный трест»
31.10.2018 15:25

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в октябре

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», МФК AVATAR, а также ЖК «Город мастеров» (г. Калининград) в октябре 2018 года.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
31.10.2018 12:49

«Россия» приступила к выполнению рейсов в Денпасар

Авиакомпания «Россия» впервые выполнила рейс из московского аэропорта Шереметьево в Денпасар, столицу индонезийской провинции Бали