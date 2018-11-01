«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Ростовом». Дзюба в запасе

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил, кто выйдет на поле с первых минут встречи с «Ростовом». Матч в рамках 1/8 финала Кубка России начнется на «Ростов Арене» 1 ноября в 19.00.

В стартовом составе заявлены вратарь Андрей Лунёв, защитники Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Александр Анюков, полузащитники Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев и Олег Шатов, а также нападающие Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Звезда клуба, форвард Артем Дзюба, находится в запасе. Вместе с ним там оказались голкиперы Михаил Кержаков и Николай Рыбиков, защитники Миха Мевля, Эмануэль Маммана и Евгений Чернов, хавбеки Клаудио Маркизио, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Эрнани и Роберт Мак.