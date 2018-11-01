В продажу вышли две новых секции ЖК «Чистое небо» в Приморском районе

Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

«Чистое Небо» является одним из популярных комплексов среди клиентов «Петербургской Недвижимости», первые очереди уже заселены – кроме жилых домов здесь есть магазины, кафе, пекарни и детский сад, скоро начнется строительство школы, ведется строительство еще одного детского сада.

На квартиры в новых секциях действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости». Стоимость начинается от 2,65 млн руб.

Новые секции расположены в корпусах 4.1 и 6, здесь представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, в том числе формата «евро» с большой кухней-гостиной. Есть варианты с двумя балконами или лоджиями, выходящими на разные стороны дома. Стоимость таких лотов начинается от 2,7 млн руб. Недвижимость можно приобрести с помощью ипотеки от ведущих банков или в рассрочку от застройщика. Клиенты «Петербургской Недвижимости» получают целый пакет бесплатных услуг: подбор квартиры, помощь в оформлении ипотеки, юридическое сопровождение, регистрацию собственности.

«Чистое небо» расположено вдоль Парашютной улицы, в утопающем в зелени парков Приморском районе. Рядом с жилым комплексом – Юнтоловский заказник, за 20 минут можно доехать до парка 300-летия Петербурга – популярной локация для отдыха, развлечений и проведения фестивалей. Развитая сеть общественного транспорта, близость к ЗСД и КАД позволяют с легкостью добраться в любую точку города. Ближайшее метро – Комендантский проспект, в будущем в пешей доступности от ЖК откроют новую станцию метро.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations