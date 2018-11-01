Почём «Фунт изюма». Предприниматели влипли в сладкий бизнес, старт которому дал Смольный

Почти год в центре Петербурга терпят кондитерскую, развитие которой спонсировал город. Аренда пришлась не по карману, признаёт хозяйка, но без суда и пристава съезжать отказывается. Долги превышают два миллиона, но закон позволяет копить ещё.

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Безглютеновая кофейня «Фунт изюма» обосновалась в пятиэтажке на улице Правды, 22, в мае прошлого года. Грёзы собственника об успешном сотрудничестве с бизнес-леди из топ-20 самых успешных петербуржцев развеялись через несколько месяцев. Заведение попросили на выход, но нарвались на отказ. Общение перевели в арбитраж, однако порядок рассмотрения споров позволяет должнику и дальше забывать про аренду и ни в чём себе не отказывать. К тому же аналогичный опыт у предпринимательницы уже имеется.

Кафе-кондитерская «Фунт изюма» работает в Петербурге с 2015 года. Оно стало логичным продолжением компании по производству заказных тортов, пирогов и продуктов с пониженным содержанием глютена «Торт Вашей Мечты». Единственная владелица – Наталия Горбачёва, технолог молочной промышленности. Своё дело открыла в 2009-м, получив от государства безвозмездный грант в 300 тысяч рублей. Деньги потратила на аренду и сырьё.

«Мы открывались перед началом свадебного сезона, на многом экономили, не разбрасывали деньги на ветер. Когда бюджет был еще небольшой, то страшно было ошибиться», – рассказывала в одном из интервью Горбачёва. Говорит, просчитывали всё до копейки и экономили так, что к должности гендиректора прибавлялись обязанности уборщицы.

Профессиональные достижения оценили. В 2010-м Горбачёва стала лауреатом премии журнала «Генеральный директор» в номинации «Бизнес-идея». Через два года она вошла в список «20 успешных людей Петербурга» вместе с трехкратным чемпионом мира, фигуристом Евгением Плющенко, певицей Татьяной Булановой, чемпионом мира в составе сборной России по хоккею (2008) Максимом Сушинским, главным кардиохирургом Центра сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова Михаилом Гордеевым и другими.

«Тогда показалось, что её идея – безглютеновое производство – будет выгодной. Человек был заинтересован, настроен серьёзно. Собиралась увеличить мощность кухни, хотела согласовать «свечку» – отдельную вытяжку, которая идёт по фасаду на крышу дома, затраты готова была поделить», – рассказывает юрист индивидуального предпринимателя Ольги Мурыгиной, в собственности которой находится помещение на улицы Правды. 187 квадратных метров сдавали с оглядкой и потенциального арендатора проверяли как могли. Договор заключили в мае 2017-го сроком на семь лет. Прописали рост аренды с 250 тысяч в месяц первые полгода до 340 тысяч с третьего года. Срок оплаты – до 10-го числа, задержка в месяц – повод для расторжения. Росреестр документ зарегистрировал, и летом кафе заработало.

– 12 ноября направили претензию – за аренду должны были 450 тысяч, ещё около сорока не заплатили за коммунальные услуги. Дали три рабочих дня, чтобы расплатиться, а потом послали уведомление о расторжении, – говорят представители предпринимателя. – Договор был зарегистрирован в Росреестре. Чтобы снять обременение, нужно либо соглашение двух сторон, либо решение суда. Соглашение подписывать отказались.

Горбачёва, тем временем, продолжала участвовать в городских конкурсах, предоставляла кафе для съемок фильмов, проводила мастер-классы и, говорят, обещала инвестора. Деньги изредка поступали, собственник демонстрировал завидную выдержку. Весной 2018-го терпение лопнуло, за помощью обратились в Арбитражный суд Петербурга и области. К июню задолженность кондитерской составила 1,8 млн рублей. 17 сентября суд вынес решение в пользу истца: договор расторгнуть, долг взыскать.

Но арендатор прощаться не желал. Наталия Горбачёва в СМИ рассказывала, к каким приёмам прибегают жильцы многоквартирного дома, чтобы выжить неугодный общепит, и от терпеливых хозяев неприятностей едва ли ждала. Опасаясь разойтись с законом, единственное, что позволили себе собственники, – лишить кафе электричества.

– Когда поняли, что по-хорошему не уйдут, а процесс затягивается чуть ли не намеренно, отрубили ей кабель. Она восстановила и повесила на щиток замок. Мы опять отрубили и предупредили жилкомсервис, чтобы не ремонтировали.

Сотрудники кофейни ждали помощи пять дней, а потом купили собственный кабель и вызвали своего электрика. «Считаю, что действия, совершаемые вами, – это целенаправленное вредительство, направленное на ухудшение качества услуг, предоставляемых нашей компанией, ведущее к снижению выручки и разорению компании «Торт Вашей Мечты». Убедительно прошу вас прекратить действия, подрывающие работу нашей компании», – в письменной претензии пристыдила Горбачёва индивидуального предпринимателя Мурыгину и Жилкомсервис №2 Центрального района. 18 октября она подала апелляционную жалобу на решение о расторжении договора.

– Затягивать рассмотрение, обжаловать в последний момент, да ещё и с таким расчётом, чтобы претензии можно было уточнить. А если бы нам нужно было платить собственные долги? У нас бы просто конфисковали помещение из-за таких вот… арендаторов. Полиция и приставы – только после решения суда. В итоге долг копится, выселить не можем.

В разговоре с «Фонтанкой» Наталия Горбачёва углубляться в отношения с арендодателями не стала. Попеняв на «откусанный кабель» до вступления в силу решения суда, она предъявила отсутствие ремонта в помещении и пояснила:

– Мы сейчас должны платить 313 тысяч в месяц за аренду. В данном варианте не окупается.

Место под кафе в историческом центре, по всей видимости, не окупалось и раньше. Судя по картотеке арбитражного суда, «Торт Вашей Мечты» задолжал предыдущему арендодателю 1,7 млн рублей. Договор на помещение в доме 25/12 на Малодетскосельском проспекте был заключён в феврале 2014 года на 11 месяцев, потом был продлён автоматически. Кондитерская обитала на первом этаже бесплатно с мая 2014 по ноябрь 2015-го. Задолженность не погашена.

«Грамотные собственники прописывают все эти ситуации в договоре. У нас же до сих пор, как в 1990-х, подписывают документы чуть ли не на коленке. Между тем согласование договора для сетевых компаний, к примеру, может занять три месяца. Понятно, что законодательство несовершенно, но нужно прописывать порядок расторжения. В противном случае заложником становится именно собственник», – говорит владелица агентства коммерческой недвижимости Екатерина Лапина.

Меньше всего риска с известными компаниями, репутация которых говорит сама за себя, отмечает она. Новички рынка и мелкие компании остаются «котом в мешке». Проверить их надёжность можно разве что по арбитражу и контрагентам.

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»